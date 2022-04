Einbruch im Gemeindeamt Wimpassing

Er sei am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr darüber informiert worden, dass ein Fenster im Gemeindeamt aufgebrochen worden sei, erzählte der Bürgermeister von Wimpassing, Ernst Edelmann. Er sei dann zum Gemeindeamt gefahren, um sich ein Bild von der Lage zu machen und habe dann die Polizei verständigt.

ORF

Einbrecher hatten Bankomaten im Visier

Offenbar hatten es die Einbrecher in erster Linie auf den Bankomaten abgesehen. Doch ob sie tatsächlich erfolgreich waren, steht derzeit noch nicht fest. Die Täter dürften versucht haben, den Stromkreis mit einer Flüssigkeit zu unterbrechen und sie hätten den Automaten mechanisch aufgebrochen, so Edelmann. Man sehe, dass sie den Teil, wo die Elektronik drinnen sei – mit einem Computer und mit dem Bildschirm, aufgebrochen hätten. Dann dürften sie mit einer Presszange versucht haben, den Tresor zu öffnen, so Edelmann. Das bestätigte auch Polizeisprecher Helmut Marban.