Zwei Burgenländer im Halbfinal-Playoff

Die Viertelfinal-Duelle entwickelten sich alle zu recht deutlichen Angelegenheiten. Güssing/Jennersdorf gewann die Serie gegen die BBU Salzburg mit 2:0 und trifft nun im Halbfinale auf den Mattersburg-Bezwinger – die Raiders aus Tirol. Auch die Nord Dragonz aus Eisenstadt machten mit Dornbirn kurzen Prozess. Sie gewannen die Spiele eins und zwei gegen die Vorarlberger und stehen erstmals in der Vereinsgeschichte im Semifinale der Zweiten Liga. Dort wartet auf Eisenstadt das Team aus Fürstenfeld.

Bitteres Saisonende für Rocks

Bitter endete hingegen die Saison für Mattersburg: Die Rocks verloren ihre Viertelfinalserie gegen Tirol deutlich mit 0:2. Damit verpasste Mattersburg erstmals seit dem Jahr 2011 den Einzug unter die besten vier Teams der Liga.

Die ersten Halbfinalspiele mit Güssing/Jennersdorf und Eisenstadt steigen am kommenden Osterwochenende – voraussichtlich am Samstag. Der Modus bleibt gleich: Zwei Spiele müssen in der Serie gewonnen werden, um ins Finale einzuziehen.