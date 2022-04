Kunst und Musik im Freilichtmuseum

Beschauliche Idylle geht von den jahrhundertealten Gebäuden aus und trifft auf das unermüdliche Engagement der Museumsbetreiber Gerhard und Evelyn Kisser. Im Vorjahr konnten sie – trotz verkürzter Saison – 9.900 Gäste begrüßen. Man könne zufrieden sein und sei gut durch die zwei Coronavirus-Jahre gekommen, so Evelyn Niederbacher-Kisser.

Möbel restaurieren, klöppeln und schmieden

Das Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf lockt mit alten Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und handwerklichen Geräten das Publikum an, aber auch mit Musik, Kunst und Handwerkskursen, so Niederbacher-Kisser. Am beliebtesten sei der Möbelrestaurier-Kurs, dieser sei auch heuer auch schon fast wieder ausgebucht. Zudem kann man in den Originalwerkstätten das Schmieden, Drechseln und Klöppeln erlernen.

Kunst im Freilichtmuseum

Ein Anziehungspunkt ist auch immer die bildende Kunst. Heuer werden Werke von Harro Pirch aus Unterrabnitz gezeigt, von Ilse Lichtenberger aus Markt St. Martin und von Henryk Rys Mossler, der in Hasendorf lebe und mit dem Museum eng verbunden sei, erzählte Gerhard Kisser: „Beim Aufbau von zwei Gebäuden haben wir die Balken miteinander aufgestellt.“ Im Museum wird außerdem wieder Musik zu hören sein: Blues von Arthur Fandl, Harfenklänge von Sabine James und der Güssinger Kultursommer veranstaltet „Die Strottern“ und ein Konzert mit der Geigerin Allegra Tinnefeld. Das Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf hat bis 13. November täglich geöffnet.