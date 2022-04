Edmund bringen KUGA zum Kochen

Schon mit dem ersten Ton packen Edmund das Publikum und lassen es bis zum Konzertende nicht mehr los: Ob Abschieds- oder Liebeslied, die Nummern kamen alle an. Die Band spielte die größten Hits ihrer drei Alben und die 800 Leute im Publikum zeigten sich voll motiviert und textsicher. Nach langer, erzwungener Pause bei der eigenen Tour endlich wieder auf der Bühne zu stehen, sei sensationell, meinte Edmund-Sänger Roman Messner.

Impressionen vom Edmund-Tour-Auftakt

Heimspiel für Schlagzeuger

Der Schlagzeuger der Band, Andi Karall, hatte beim Auftritt in der KUGA Heimvorteil, er stammt aus Großwarasdorf: Edmund sei das größte Projekt, bei dem er gespielt habe und es sei schön dort zu sein, wo die Musik für ihn begonnen habe.

32 Konzerte werden Edmund auf ihrer Tour durch Österreich und Deutschland geben. Bis Mitte Dezember werden sie also viel Zeit miteinander verbringen: „Wir verstehen uns gut und es läuft super. Also wir wissen, was wir aneinander haben, sind super Freunde geworden in den letzten Jahren und ich möchte es nicht missen“, meinte Edmund-Sänger Markus Kadensky dazu.