Einkaufszentrum Stoob wird reaktiviert

In der Bevölkerung hat das alte Einkaufszentrum in Stoob Süd den Spitznamen „Geisterstadt“. Nach und nach waren fast alle Mieter ausgezogen, das Konzept war offensichtlich nicht mehr zeitgemäß. Geblieben sind einzig die Pannonische Tafel und eine Fahrschule. Sie werden auch im neuen „Power Center“ Platz finden.

Center mit für die Region neuen Fachmarkt-Mietern

Die Eigentümer, drei Unternehmer, haben im In- und Ausland schon mehrere Einkaufszentren konzipiert. Die zehn neuen Geschäfte in Stoob sollen ein attraktives Angebot darstellen, sagte Projektentwickler Andreas Koptik. Man mache ein zeitgemäßes Power-Shopping-Center mit Fachmarkt-Mietern, die bisher im Bezirk Oberpullendorf und in der ganzen Region eigentlich noch nicht vertreten gewesen seien. Darunter sind die Diskonter Action, Pepco und Tedi.

50 neue Jobs

Die ganze Region werde von dem neuen Einkaufszentrum profitieren, glaubt Koptik. Die Kunden müssten nun nicht mehr Richtung Eisenstadt, Mattersburg oder Oberwart fahren, sondern es werde die Kaufkraft in der Region weiter dargestellt. Man schaffe auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Rund 50 neue Jobs werden entstehen. Geht alles nach Plan, wird das „Power Center“ in Stoob im Herbst eröffnet.