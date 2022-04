Bank Burgenland: 45 Millionen Euro Gewinn

Vor gut einem halben Jahr wurde die neue Zentrale der Bank Burgenland in Eisenstadt eröffnet. Der Kundenbereich im Erdgeschoss erstrahlt im frischen Glanz. Positiv sind auch die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Die Bilanzsumme beträgt mehr als viereinhalb Milliarden Euro – es gibt einen Gewinn von 45 Millionen Euro.

Jauk: Geschäftsvolumen und Gewinn gesteigert

Man habe das Geschäftsvolumen im einstelligen Prozentbereich und den Gewinn sogar im zweistelligen Prozentbereich gesteigert, sagte Bank-Burgenland-Vorstandsvorsitzender Christian Jauk. Beides sei wichtig. Man brauche auf der einen Seite das Vertrauen der Kunden, das zeichne sich durch ein gesteigertes Geschäftsvolumen aus. Aber man brauche natürlich am Ende auch ein solides Fundament – und auch das sei gegeben –, damit man ein verlässlicher Partner bleiben könne.

Keine Filialschließungen

Die Bank Burgenland hat knapp 50.000 Kunden und zehn Filialen mit insgesamt 300 Mitarbeitern im Land. Filialschließungen wird es nicht geben. Gerade bei Bankgeschäften gehe es um das Vertrauen, so Jauk. Die Menschen wollten jemanden haben, den man nicht nur anrufen oder über Video begegnen könne, sondern den man auch wirklich sehe. Das werde wertgeschätzt und dieses Geschäft sei stabil und habe sich weiter ausgeweitet.

Jauk rechnet mit höherem Zinsniveau

Im März lag die Inflation in Österreich bei fast sieben Prozent. Man werde sich als Folge auf ein höheres Zinsniveau einstellen müssen, so Jauk. Das sei eine gute Nachricht für die Sparer, die in den vergangenen Jahren ja ohnehin massiv unter Druck gewesen seien. Aber all jene, die investieren, die finanzieren, die auch privat im Wohnbaubereich etwas ausgeben, müssten mehr an Zinsen und höhere Raten zahlen.

Die Bank Burgenland ist nicht in der Ukraine engagiert. Dennoch rechnet man mit indirekten Folgen. Diese seien wirtschaftlich, makroökonomisch für alle – nicht nur für Banken – durch gestiegene Rohstoffpreise, durch Lieferkettenprobleme und durch Abhängigkeiten im Energiebereich dramatisch, so Jauk. Man könne nur hoffen, dass die politischen Entscheidungsträger so vernünftig verhandeln, dass man nicht nur den Krieg beenden, sondern auch diese wirtschaftlichen Themen normalisieren könne.