Schienenersatzverkehr in den Ferien

Neun Tage lang wird die Strecke zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf bis ins kleinste Detail überprüft. Bei einer Streckenbefahrung werden sowohl die Schienen als auch die Oberleitung und diverse Sicherungseinrichtungen auf Schäden kontrolliert und gegebenenfalls gleich repariert. Züge können daher in dieser Zeit nicht fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist aber eingerichtet.

ORF

Bewusst Ferienzeit gewählt

Die ÖBB nützen die Osterferien, weil die Zahl der Fahrgäste während dieser Zeit eher gering ist. Für Bahnkundinnen und Bahnkunden ist der Schienenersatzverkehr nichts Neues. Bereits vor einigen Wochen gab es in den Morgen- und Abendstunden aufgrund zahlreicher Coronavirus-Erkrankungen der ÖBB-Mitarbeiter im Nordburgenland einen Ersatzverkehr mit Bussen – mehr dazu in ÖBB muss Zugverbindungen teilweise einstellen.