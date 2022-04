H3: Wohnungen, Büros und Geschäftslokale

Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen und Ordinationen in bester Innenstadtlage: Im Gebäude des ehemaligen Einkaufszentrums MEZ entsteht derzeit das „H3“ – benannt nach der Adresse Hauptplatz 3. Für die Stadtgemeinde und die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ist das H3 ein wichtiger Impuls für das Mattersburger Stadtzentrum.

„Es ist ein besonders gut gelungenes Beispiel der Ortskerngestaltung, wenn man ein Gebäude – das doch einige Zeit einer bestimmten Funktion, nämlich dem Einkaufen gedient hat – nun einer neuen multifunktionalen Funktion zugeführt wird“, so OSG-Vorstandsobmann Alfred Kollar.

ORF

Plan zum Revitalisieren

Das ehemalige MEZ wurde 1995 eröffnet – es war das erste Einkaufszentrum in Mattersburg. „Natürlich war das MEZ zu Beginn etwas ganz Neues. Es war interessant für die Bevölkerung. Es hat einen Branchenmix hier im Haus gegeben. Leider sind dann einige Geschäfte auch abgewandert und es sind viele Teile leer gestanden, irgendwann war gar nichts mehr herinnen und das war eigentlich schade. Deswegen war es so wichtig dass wir hier mit der OSG einen Plan finden, wie man das wieder revitalisieren kann“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ).

Die erste Bauphase ist abgeschlossen, die neuen Büroflächen sind bezugsfertig. In den hinteren Teilen des Gebäudes werden nun 36 Wohnungen errichtet. Das nächste Bauprojekt befindet sich gleich neben dem H3 – in der Hauptstraße 2. Auch hier entstehen bis Ende 2025 Wohnungen und Gewerbeflächen.

ORF

Backdeckensanierung und Architektenwettbewerb

Die Mattersburger Innenstadt verändert sich jedenfalls: Die Bachdeckensanierung soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Für das Grundstück an der Michael-Koch-Straße werden Anfang Juni die Ergebnisse eines Architektenwettbewerbes präsentiert.

„Die Innenstadt soll im ganzen neu gestaltet werden. Mein Ziel ist, dass die Innenstadt das zweite Wohnzimmer der Mattersburger und Walbersdorfer wird“, so Schlager. Ein Teil dieses zweiten Wohnzimmers soll jedenfalls das neue H3 am Hauptplatz sein. Insgesamt werden mehr als 16 Millionen Euro in das Gebäude investiert.