Mehr Reiselust zu Ostern als voriges Jahr

Die Corona-Pandemie verursachte mit ihrem Beginn bei den Reisebüros einen Auftragsrückgang von fast 80 Prozent, sagt die Branchenvertreterin der Wirtschatfskammer Burgenland Jutta Ochsenhofer. Besser, wenn auch nicht optimal, sei heuer die Auftragslage vor den Osterferien. „Wir sind zufriedener als im letzten Jahr, aber wir haben noch immer nicht das Niveau von vor Corona erreicht. Die Leute buchen sehr kurzfristig, wie auch schon in den Semesterferien“, so Ochsenhofer.

Sehr beliebt bei Osterurlaubern seien die kanarischen Inseln, Länder am östlichen Mittelmeer und auch die arabischen Emirate, berichtet Ochenhofer.

Weniger Fernreisen

Durch viele spontane Buchungen würden die Frühbucherboni heuer aber oft wegfallen. Teurere Preise, Corona und auch der Krieg in der Ukraine sorgen für insgesamt weniger Fernreisen. Im positiven Sinne spüren das die heimischen Thermen. „Wir sind sehr glücklich, weil wir ja zwei Ostern nicht geöffnet gehabt. Die Buchungslage ist wirklich sehr gut. Es gibt aber auch noch Plätze, die man reservieren kann“, so Peter Prisching vom Avita Ressort Bad Tatzmannsdorf.

Auch die St. Martins Therme in Frauenkrichen (Bez. Neusiedl am See) sei sehr gut ausgelastet. Man befinde sich wieder auf Vorkrisenniveau, bestätigt Geschäftsführer Klaus Hofmann: „Im ersten Quartal waren wir von den Restriktionen aufgrund von Corona schon noch stark betroffen.“