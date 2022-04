Pinkafeld: Sachschaden durch Graffiti

Auf der Mauer des Bauhofs und an einigen weiteren Plätzen im Ort verewigten sich in den letzten Tagen Vandalen. Mit Spraydosen brachten sie unter anderem Parolen gegen den Krieg in der Ukraine und in Richtung der Polizei an. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 15 und zwölf Jahren. Beide zeigten sich geständig, sie haben es aus Langeweile getan.

Einer der Beschuldigten meldete sich sogar bei Bürgermeister Kurt Maczek und entschuldigte sich. Er habe mit dem Jugendlichen ein vernünftiges Gespräch geführt und die Entschuldigung akzeptiert, sagte Bürgermeister Maczek im Gespräch mit dem ORF Burgenland. Der Schaden, der sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro belaufen wird, werde aber beglichen werden müssen.