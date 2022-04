Chronik

Neuer Schießsimulator in Bruckneudorf

Die Schießübungen auf dem Truppenübungsplatz Bruckneudorf finden in Zukunft auch auf dem Computer statt: In einer fünf Millionen Euro teuren Simulationsanlage tauchen mehrere Soldaten gleichzeitig in ein virtuelles Gefecht ein. Am Dienstag hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) den Simulator zur Benutzung freigegeben.