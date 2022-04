Gericht

Mutmaßliche Staatsverweigerer vor Gericht

Am Mittwoch geht es bei einem Prozess in Eisenstadt um den Vorwurf staatsfeindlicher Verbindung. Angeklagt sind drei mutmaßliche Staatsverweigerer, die im Burgenland gewohnt haben. Sie erkennen die Republik Österreich und ihre Behörden nicht an, und sollen dementsprechend agiert haben.