Grüner Pass: Unklarheit über Verlängerung

Rund neun Monate lang ist der Grüne Pass nach dem dritten Stich gültig. Für mehr als 800 Menschen in Österreich endet diese Frist bereits Ende April, für fast 4.000 Ende Mai und für rund 70.000 Ende Juni. Wie es für diese Personen weitergeht, ist noch nicht klar. Derzeit werde an einer Lösung dafür gearbeitet, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Diese soll in den kommenden Wochen präsentiert werden. Eine Empfehlung für einen vierten Stich gibt es aber nicht.

Für alle jene, die einen Sommerurlaub planen heißt es, dass man sich in der EU grundsätzlich als dreifach Geimpfter frei bewegen kann. Vom burgenländischen Corona-Krisenstab heißt es, man warte weiterhin auf eine Klärung von Seiten des Bundes und hoffe auf eine möglichst rasche Lösung.