Radgipfel: Burgenland soll Radland Nummer Eins werden

Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat beim aktuell in Wien stattfindenden Radgipfel das Ziel ausgerufen, diesen Anteil fast zu verdoppeln – mehr dazu in Neue Richtlinie für Radverkehr. Für das Burgenland hat Landesrat Dorner am Gipfel teilgenommen.

Das Burgenland liegt beim Fahrradfahren den aktuell verfügbaren Zahlen nach ungefähr im österreichischen Durchschnitt. Österreichweit werden sieben Prozent der Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt, im Burgenland sind es sechs Prozent. Herausragender Spitzenreiter ist bisher Vorarlberg. In Zukunft will das Burgenland die Nummer Eins sein.

Dorner: Strecken sanieren und ausbauen

„Es geht darum, die bestehenden Strecken zu sanieren, diese auszubauen, hier Lücken zu finden, und auch gezielt ein wenig den Alltagsradverkehr auszubauen, weil die Infrastruktur ist ein ganz wesentlicher Schritt. Wir sind ja auch Teil der Aktion ‚Österreich radelt‘ mit ‚Burgenland radelt‘. Das sind alles Maßnahmen, die dazu führen sollen, dieses Ziel zu erreichen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Finanzielle Unterstützung für solche Vorhaben gibt es vom Bund. Laut Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sind die Mittel für Rad-Infrastruktur heuer von 40 auf 60 Millionen Euro erhöht worden. Die Radmotivations-Aktion „Burgenland radelt“ läuft bis zum 30. September. Bis dahin können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Radkilometer sammeln und am Ende Preise gewinnen.