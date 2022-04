Schüler setzen ein Zeichen für den Klimaschutz

In Neufeld an der Leitha ist der Parkplatz vor der Volksschule derzeit leer. Bis zum Ende der Fastenzeit am Karsamstag ist in der Volksschule, die 155 Kinder besuchen, das Autofasten angesagt.

Was die Schülerinnen und Schüler zum Autofasten sagen

Kinder mit Begeisterung dabei

Jedes Kind, das den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zurücklegt, darf einen Sticker auf ein Plakat in der Klasse kleben. Ist die Baumkrone vollgeklebt, bekommt die Volksschule Neufeld einen Obstbaum geschenkt. „Die Resonanz war gut. Es ist eine Aktion, die gut für die Kinder und gut für unsere Umwelt ist. So kommen die Kinder auf ihrem Schulweg zu mehr sozialen Kontakten, so wird auch das soziale Miteinander gestärkt“, sagte Katharina Tschirk, Schulleiterin der Volksschule Neufeld an der Leitha. Ziel ist es, das Autofasten auch nach der Fastenzeit beizubehalten, damit der Klimaschutz Vorrang hat.