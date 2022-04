Start für 4. Staffel „Helfen mit Herz“

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges haben Familien im Burgenland Geflüchteten Unterschlupf geboten, haben gespendet und geholfen. ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller zeigt in zehn Folgen „Helfen mit Herz“ Menschen aus dem Burgenland, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen in den Dienst der guten Sache stellen. Unterstützt wird die Serie vom Land Burgenland. „Ich konnte mich selbst davon überzeugen, dass diese Hilfe auch ankommt und gelingt, als ich vorige Woche in Pinkafeld Waisenkinder und Flüchtlingskinder besucht habe und das war wirklich sehr emotional und herzzerreißend“, sagte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

100.000 Menschen engagieren sich im Burgenland

Im Burgenland seien an die 100.000 Menschen freiwillig und ehrenamtlich tätig, sagte ORF Burgenland Landesdirektor Werner Herics bei der Pressekonferenz am Montag. Bisher wurden in 120 Folgen in Radio, Fernsehen und Internet Helferinnen und Helfer mit Herz vorgestellt – und das soll in dieser Staffel fortgesetzt werden. „Weil wir auch zeigen wollen, dass das vielleicht ein Animo ist für andere Menschen zu helfen. Auch dieser altruistische Ansatz zu helfen, weil das auch für einen selbst gut ist“, so Herics.

Helfen mit Herz jeden Dienstag in TV, Radio und Online

„Helfen mit Herz“ wird ab sofort jeden Dienstag nach „Burgenland heute“ gesendet, ist im Radio zu hören und online nachzulesen. In der ersten Folge am Dienstag, dem 5. April, stellt Patricia Schuller eine Familie aus der Ukraine vor, die in Eisenstadt ein Zuhause auf Zeit gefunden hat. Eine Eisenstädterin, die vor etwa 30 Jahren aus Rumänien geflüchtet ist, hilft bei Behördenwegen und schenkt den Menschen aus der Ukraine ihre Zeit. In einer weiteren Folge wird das Tageszentrum „Seniorengarten“ in Oberwart vorgestellt. In der Einrichtung der Diakonie Südburgenland werden Menschen mit Demenz betreut und gefördert.