Jiu Jitsu: EM-Gold für Lisa Fuhrmann

Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu Klub Wallern (Bezirk Neusiedl am See) verteidigte in der U21 ihren EM-Titel in der Klasse bis 63 Kilogramm. Die 20-jährige Burgenländerin schaffte es problemlos ins Finale und setzte sich dort mit einem klaren 15:4-Sieg gegen die Spanierin Rodriguez durch. Damit sicherte sich Fuhrmann bei ihren letzten U21-Europameisterschaften zum zweiten Mal in Folge EM-Gold. „Ich freue mich natürlich wieder sehr, dass ich meinen Titel verteidigen konnte, weil es eben mein letztes Jahr in der U21 ist und meine letzte Chance auf einen U21- Europameistertitel. Ich bin schon mit einem super positiven Mindset aufgewacht, habe eine super Auslosung gehabt, und war gut drauf und fit“, so Fuhrmann.

Erfolgreiche Bewerbe für das Burgenland

Auch Julia Blawisch vom Jiu Jitsu Klub Bruckneudorf gewann in Heraklion Edelmetall. Blawisch musste sich in der Klasse bis 70 Kilo erst im Finale der Schwedin Lette geschlagen geben und gewann Silber.

Die Brüder David, Lukas und Alexander Bauer waren bei der Europameisterschaft ebenfalls am Start und komplettierten ein sehr starkes burgenländisches Ergebnis mit drei neunten Plätzen.