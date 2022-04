577 Neuinfektionen, 150 Menschen im Spital

Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt im Burgenland auf 8.501. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 104.155. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 150 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weisen derzeit Rust und der Bezirk Neusiedl am See auf. Die geringste Inzidenz hat aktuell der Bezirk Jennersdorf.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.943 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. 182.782 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.