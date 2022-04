Lidl-Logistikzentrum bleibt doch in Müllendorf

„Wir haben uns dazu entschieden, den Standort im Eigentum zu behalten und das Lager für die Zwischenlagerung von Waren zu nutzen. Der Standort ist voll ausgelastet und nach wie vor von großer strategischer Bedeutung für die Firma Lidl“, heißt es vom Konzern.

Neben dem Lidl-Logistikzentrum baut der deutsche GARBE-Konzern ebenfalls Lagerhallen mit einer Größe von rund 31.000 m², dieser Bau soll heuer im Sommer fertiggestellt werden. „Man sei bereits mit einem Großmieter in Verhandlung“ – heißt von dem Hamburger Unternehmen. GARBE investiert 28 Millionen Euro in den Businesspark in Müllendorf.