„Career for Care“ für Einstieg in Pflege- und Sozialberufe

Der Name des neuen Projekts lautet „Career in Care“ und heißt übersetzt „Karriere in der Pflege“. Das Ziel: Frauen in Oberwart und Umgebung sollen verstärkt über das breite Angebot im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich informiert werden. Für Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) geht es darum, Frauen, die sich in der Berufswahl noch nicht sicher sind, den Ein- oder Umstieg in den Gesundheits- und Pflegeberuf zu erleichtern.

ORF

ABZ-Austria-Geschäftsführerin Manuela Vollmann macht darauf aufmerksam, dass es in dieser Berufsspate weit mehr Möglichkeiten gebe, als die klassische Krankenschwester. Von der Pflegefachassistentin über die Behindertenbetreuerin bis hin zur Hebammen, oder Lebens- und Sozialberaterin sei die Bandbreite groß. ABZ Austria lotet gemeinsam mit den Interessentinnen aus, ob der Beruf zu den Fähigkeiten und Lebensbedingungen der Interessentinnen passt. Jede Person, die sich für einen Beruf in diesem Bereich interessiert, wird von ABZ Austria kostenlos und persönlich beraten.