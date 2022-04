Teamchefsuche sorgt für Gesprächsstoff am Sportplatz

Auch auf den burgenländischen Sportplätzen wird darüber debattiert, wer der beste Nachfolge für Ex-Teamchef Franco Foda wäre. Unter den favorisierten Kandidaten finden sich aber auch der ehemalige Rapid-Trainer Didi Kühbauer.

Involviert in der Trainersuche ist auch Gerhard Milletich. Der ehemalige BFV-Präsident wurde im Vorjahr zum Präsidenten des ÖFB gewählt – mehr dazu in Milletich ist neuer ÖFB-Präsident. Aktuell liegt der Ball aber bei Sportdirektor Peter Schöttel. Seine Aufgabe ist es, den idealen Nachfolger für Franco Foda zu finden. „Ich glaube, dass der Peter Schöttel einen geeigneten Kandidaten finden wird, der genau zu unserem Team passt“, so Milletich. Und mit diesem geeigneten Kandidaten soll es für Österreichs Fußballnationalteam dann wieder bergauf gehen.