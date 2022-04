Eisenstadt: Stadtmanagement soll Innenstadt stärken

Die Coronaviruspandemie machte vielen Geschäftsleuten und Gastronomen zu schaffen. Im Vorjahr stellte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) daher einen 7-Punkte-Plan für die Innenstadt vor – mehr dazu in Eisenstadt: Innenstadt soll belebt werden. Das darin vorgesehene Stadtmanagement beginnt nun mit der Arbeit. "Mit dem Stadtmanagement können wir die Innenstadt für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere Gäste und die heimische Wirtschaft und deren Bedarfe weiter entwickeln“, so Bürgermeister Steiner.

Stadtgemeinde Eisenstadt

Geschäftsführerin des Stadtmanagements ist Margit Sommer, sie wird unterstützt von Melissa Carmazan. Der Verein dahinter wurde bereits Ende des Vorjahres gegründet. Obmann und Obmannstellvertreter sind der erste bzw. zweite Vizebürgermeister der Stadt. Der Verein wird zudem mit Büroräumlichkeiten ausgestattet. Konkret wird der Verein in den Bereichen Innenstadtmanagement, Wohnortmarketing, Unternehmensservice und Informationsmanagement tätig sein. Ein besonderes Augenmerk soll auch auf die Betreuung von Neuansiedelungen von Unternehmen gelegt werden.

Deli: Eisenstadt als Wirtschafts- und Jobmotor

„Unser Ziel ist, dass die Stadt auch in Zukunft Wirtschaft- und Jobmotor der Region bleibt. Gemeinsam werden wir die hervorragende Standortqualität der Landeshauptstadt ausbauen und zukunftsfit machen", sagt dazu Istan Deli (ÖVP), erster Vizebürgermeister und Vereinsobmann. „Wir freuen uns, dass wir damit die Schönheit Eisenstadts einem noch größeren Publikum, dem konsumierenden Käuferkreis, nahebringen. Ich freue mich schon auf die konstruktive Zusammenarbeit im Verein und natürlich auf eine belebte Innenstadt“, ergänzt der zweite Vizebürgermeister von Eisenstadt, Otto Kropf (SPÖ).

Bürgerbudget startet wieder

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause startet die Stadtgemeinde zudem wieder das Projekt Bürgerbudget. Mit eigenem Budget und eigenen Ideen können die Bürgerinnen und Bürger ihr direktes Umfeld mitgestalten. Pro Stadtteil stehen dafür 35.000 Euro zur Verfügung. In vergangen Jahren wurde so etwa die Reptilienwand in St. Georgen oder der Skateplatz beim E-Cube umgesetzt – mehr dazu in Reptilienwand erstes Bürgerbudget-Projekt.