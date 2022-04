„prima la musica 2022“ Preisträgerkonzert

Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ehrte die Musikerinnen und Musiker. „Als für die Musikschulen zuständige Landesrätin freut es mich besonders, dass die Musikausbildungsinstitutionen des Burgenlandes auf allen Ebenen – also Musikschulen, Joseph Haydn-Konservatorium, Musik-Gymnasium und Institut Oberschützen – mit dem Landeswettbewerb prima la musica ein so kräftiges Zeichen setzen konnten“, betonte Winkler. Schon allein die Teilnahme am Wettbewerb stelle einen großen „Gewinn“ dar.

Ausschnitte vom Konzert

25 Talente für Bundeswettbewerb qualifiziert

Technische Meisterschaft, künstlerischer Ausdruck und Bühnenpräsenz, das zeichnete die jungen Musiktalente beim traditionellen „prima la musica“-PreistägerInnen und Preisträgerkonzert aus. Insgesamt gab es heuer einen Rekord an Ausgezeichneten. Von den 162 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, haben sich 25 junge Talente für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der im Mai in Vorarlberg stattfindet.

„Ich sehe auch vor allem, wie großartig in den Musikschulen oder am Institut in Oberschützen unterrichtet wird, denn solche Leistungen sind nur möglich, wenn die Kinder und Jugendlichen über Jahre pädagogisch gut betreut sind“, so Landesmusikschulreferent Gerhard Gutschik.

Takacs-Stipendien werden im Juni vergeben

Jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Landeswettbewerb die höchsten Punktezahlen erreichten, haben noch die Chance, eines der von der Kulturabteilung des Landes Burgenland ausgeschriebenen Jenö Takacs-Stipendien „young artists“ zu bekommen – dotiert mit 700 Euro, 500 Euro und 300 Euro.

Die Jenö Takacs Stipendien, sowie weitere Sonderpreise werden nach dem Bundeswettbewerb im Juni vergeben. Der Wettbewerb wurde heuer erstmals in einem Live-Stream übertragen, der an den sechs Tagen über 5.400 Zugriffe verzeichnen konnte.