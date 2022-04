Land investiert 292 Mio. Euro in Bauvorhaben

Die Bauvorhaben beinhalten die Sanierung von Landesstraßen, ebenso wie Hochwasserschutzprogramme oder den Ausbau des Radnetzes für touristische Zwecke. In Summe investiert das Land ähnlich wie im Vorjahr in Baumaßnahmen 292 Millionen Euro, sagte Straßenbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Wir wissen, dass diese Investitionen – insbesondere in den letzten Jahren – Coronavirus-bedingt die richtige Maßnahme waren – die Wirtschaft, die Bauwirtschaft, aufrechtzuerhalten und auch von der Wertschöpfung profitieren zu können, wenn es um regionale Betriebe geht“, so Dorner.

150 Bauvorhaben im Güterwegebau

Alleine im Güterwegebau sind 150 Bauvorhaben projektiert. Es geht aber auch um Investitionen in die Verkehrssicherheit, erklärte Baudirektor Wolfgang Heckenast. „Wir haben natürlich auch die großen Sanierungen – zum Beispiel Landesstraßen. Eine, die man vielleicht herausziehen kann, ist der Kreisverkehr zwischen Winden und Breitenbrunn. Hier geht es wirklich darum, dass wir eine Unfallgefahr entschärfen wollen“, so Heckenast.

ORF

260 Millionen Euro für Bahninfrastruktur

Die Landesimmobiliengesellschaft bewirtschaftet 80 Gebäude. Laut Geschäftsführer Gerald Goger werden heuer 39 Millionen Euro in Um- und Neubauten investiert. „Wir werden heuer das Kulturzentrum Mattersburg festlich eröffnen. Wir sind dabei, das Joseph Haydn-Konservatorium neu zu gestalten und zu erweitern. Wir kümmern uns um den FH-Campus in Pinkafeld. Wir arbeiten an der Verkehrskontrolle in Nickelsdorf. Das ist nur eine kleine Auswahl aus der Vielzahl an Projekten, die wir bearbeiten“, so Goger.

In den nächsten Jahren sollen 260 Millionen Euro von Bund, Land und ÖBB in den Ausbau der Bahninfrastruktur investiert werden, so Dorner um den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren.

Fazekas fordert Kontrolle

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas forderte eine genaue Kontrolle der millionenschweren Bauaufträge, die von der landeseigenen Gesellschaft vergeben werden. Die letzte Kontrolle des Rechnungshofes habe deutliche Missstände aufgezeigt.