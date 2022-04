Todesursache geklärt: Mann ertrank

Bei der durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Als Todesursache wurde Tod durch Ertrinken festgestellt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses mit.

Der Steirer verbrachte am Montag gemütliche Stunden im Vereinslokal des Segelclubs Rust. Am späteren Abend machte er sich alleine auf den Nachhauseweg. Etwa einhundert Meter vom Lokal entfernt, dürfte er aber über eine Metallrampe gestürzt sein, fiel und blieb kopfüber halb im Wasser liegen. So fand ihn am Dienstag gegen Mittag eine Spaziergängerin. Für den Steirer kam jede Hilfe zu spät – mehr dazu in Toter im Neusiedler See: Erste Details bekannt.