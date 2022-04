Königliche Inszenierung in Mörbisch

Ein siamesischer Tempel, der sich zu einem 30 Meter hohen Turm auswächst, wird heuer auf der Bühne in Mörbisch ein eyecacher sein. Nichts war bisher dem Himmel über der Seebühne so nah, wie das Reich des Königs von Siam. Die Stelzenhäuser sind den Armenvierteln im heutigen Bangkok nachempfunden. Während die Berge an die Sience Fiction-Serie „Avatar erinnern“.

ORF

Walter Vogelweider: „Wollte wieder mal extrem sein“

„Mein Wunsch war, wieder mal extrem zu sein“, bekannte Bühnenbildner Walter Vogelweider. „Es geht ordentlich ab, wir wollen ständig verzaubern. Wir haben 18 Schauplätze und 23 Szenenbilder – und den höchsten Turm, den Mörbisch je hatte. Mit der Spitze werden wir 30 Meter schaffen.“ 800 Quadratmeter Fläche sind alleine am Turm mit Goldfarbe zu bemalen. Es gibt einen Gebirgszug, einen Neun-Meter-Wasserfall, erstmals direkten Kontakt der Darsteller zum Publikum und angeblich erstmals in der Aufführungsgeschichte des Musicals nicht nur Paläste, sondern auch Armenviertel auf der Bühne.

„The King and I“ durch Film weltbekannt

„The King and I“ aus der Feder der „Sound of Music“-Komponisten Hammerstein und Rogers, ist als Film mit Jul Brynner in der Hauptrolle weltbekannt geworden. Als König von Siam lässt er aus Europa die Englischlehrerin Anna zu sich und seinen Kindern kommen. Anna lehnt die Sklaverei und Vielweiberei ab. In Mörbisch verliebt sich in die kämpferische Anna der Niederländer Kok-Hwa Lie.

„Das wird eine echte Herausforderung“, meinte Kok-Hwa Lie nicht nur angesichts der Bühnengröße. Schließlich sei es „eine ikonische Rolle, die jeder mindestens einmal gesehen hat“. Gesungen und gespielt wird auf Deutsch,

Haider hat „König“ selbst oft gespielt

Den König in dem Musical von Rodgers & Hammerstein habe er rund 500-mal selbst gespielt und auch den legendären Darsteller Yul Brynner (in der Verfilmung „Anna und der König“ an der Seite von Jodie Foster) noch persönlich getroffen, erzählte Alfons Haider. „Ich sehe das als mein Baby.“ Laut Verlag werde es in Mörbisch „die größte ‚King and I‘-Produktion ever“ geben. 100 Mitwirkende (darunter 44 asiatische Darsteller) auf und 100 Mitarbeiter hinter der Bühne, über 200 Kostüme und 3.600 Quadratmeter Bühnenfläche sind ein paar Zahlen dazu.

ORF

Mörbisch als „Flaggschiff für das Kulturjahr“

Es sei „ein Erlebnis, wieder mal in Wien zu sein und zu sehen, welche Strahlkraft Kultur hat“, versicherte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und nannte Mörbisch „unser landeseigenes Flaggschiff für das Kulturjahr“. Er verkenne nicht, dass die Menschen derzeit viele Probleme hätten, etwa die hohe Teuerung, doch Kultur sei für die Gesellschaft lebenswichtig, deswegen sei es dennoch wichtig, „kulturelle Meilensteine“ zu setzen. Die Öffnung der Generalprobe sei ein Zeichen, dass man sich der schwierigen Zeit bewusst sei. „Man darf vor diesem Krieg die Augen nicht verschließen, auch wenn es wichtig ist, angenehme Stunden zu verbringen.“

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Die Premiere ist am 14. Juli 2022 auf der Seebühne in Mörbisch.