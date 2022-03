Jugendliche aus der Ukraine gut integrieren

Rund 4.000 Jugendliche aus der Ukraine gehen bereits in Österreich in die Schule, 200 davon im Burgenland. Millionen seien nach wie vor auf der Flucht, so EU-Abgeordneter Sagartz: „Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Flüchtlingsbewegung auf europäischem Boden, die jetzt dem gleicht was wir derzeit in der Ukraine erleben. 4,3 Millionen Kinder sind auf der Flucht.“

Das Bildungsministerium versuche, die Integration in den Schulen so einfach wie möglich zu machen, in Form von Deutsch-Förderkursen in den verschiedensten Ebenen, so Polaschek.

Buddy-System geplant

Außerdem soll es ein Buddy-System geben, bei dem ukrainische Studierende, die schon länger in Österreich sind, ukrainische Schüler unterstützen, so der Bildungsminister, der diese Woche auch ankündigte, dass die Corona-Tests in den Schulen nach den Osterferien reduziert werden und das trotz derzeit hoher Infektionszahlen. „Wir haben uns auch angeschaut, wie die Berechnungen sind, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und es ist davon auszugehen, dass die Zahlen jetzt deutlich zurückgehen werden“, so Polaschek.

Vergangene Woche wurden im Burgenland 315 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, um rund 140 weniger als in der Woche zuvor.