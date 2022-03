Schmid erneut Apothekerkammer-Präsident

Sowohl Schmid als auch Kornfeind wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. Schmid ist selbständiger Apotheker in Deutschkreutz, Kornfeind arbeitet als angestellte Apothekerin in Rust. In den kommenden fünf Jahren möchte der Apothekerkammerpräsident Schmid die Versorgungssicherheit im Burgenland weiter optimieren und neue innovative Dienstleistungen in den Apotheken für die Bevölkerung anbieten.

Gesundheitsscreenings und Impfungen in Apotheken

Die burgenländischen Apotheker haben bewiesen, dass sie eine „unverzichtbare Säule des Gesundheitssystem“ seien. Er werde sich dafür einsetzen, dass die Bevölkerung in Zukunft die Möglichkeit habe, in der „Apotheke um’s Eck“ persönliche Gesundheitsscreenings in Anspruch zu nehmen und sich impfen zu lassen. „Mit diesen neuen Dienstleistungen würden wir einen weiteren immens wichtigen Beitrag in der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung leisten“, so Schmid.