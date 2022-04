Gratis CoV-Tests: Übergangsfrist im April

Von 1. bis 9. April gibt es in den burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) die Möglichkeit kostenloser Antigen-Schnelltests. Die BITZ werden ab dem 1. April an teils neuen Standorten weiterbetrieben, bis die vom Bund gelieferten Antigen-Schnelltests in den Apotheken zur Verfügung stehen und bis es gemeinsam mit den Apotheken ein niederschwelliges Angebot zur PCR-Testung gibt.

Antigen-Spucktests unter Aufsicht

Pro Person und Monat können fünf Antigen-Schnelltests gemacht werden. Vor Ort in den BITZ werden – auch um Personen, die nicht technikaffin sind, eine niederschwellige Testmöglichkeit zu bieten – Antigen-Spucktests unter Aufsicht von Landesmitarbeitern durchgeführt, die das Testergebnis bestätigen und ein Testzertifikat generieren können, das 24 Stunden gültig ist.

Eigenen QR-Code generieren

Um an der Testung teilzunehmen, braucht man einen persönliche QR-Code. Diesen kann man selbstständig erstellen, indem man seine persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer) in den QR-Code-Generator auf der Internetseite Burgenland testet eingibt.

Dieser QR-Code muss nur einmal erstellt werden und ist zu jeder Testung mitzubringen. Personen, die keine technische Möglichkeit zum Generieren ihres QR-Codes haben, erhalten ihren persönlichen QR-Code direkt in den BITZ. QR-Codes, die bereits vor dem 1. April für einen Antigen-Schnelltest im BITZ generiert wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Wenn das Testergebnis positiv ist

Im Fall eines positiven Testergebnisses wird man vor Ort oder telefonisch darüber informiert. Personen mit einem positiven Antigen-Schnelltest sollen sich umgehend nach Hause begeben und sich selbst über die 1450-Online-CT-Wert-Abfrage unter Covidverdacht als Verdachtsfall melden oder die kostenlose Gesundheitsberatung 02682/1450 anrufen.

Sie erhalten dann einen Termin für eine PCR-Beprobung in einer Teststraße des Roten Kreuzes und werden von der zuständigen Gesundheitsbehörde abgesondert.

„Gurgeln daheim“ geht weiter

Zur Abdeckung des Bedarfs an freiwilligen PCR-Tests geht die landesweite Gurgeltestaktion „Gurgeln daheim“ weiter. Ab 1. April erhält jede Burgenländerin und jeder Burgenländer nach Registrierung in der Gurgeltest-App auf der Internetseite Gurgeltest-App pro Person und Monat fünf Gratis-PCR-Tests über die bisherigen Abhol- und Ausgabestellen (Spar, Apotheken).

Für Personen, die kein Smartphone und keinen Internetzugang haben, gibt es ein alternatives PCR-Testangebot über die BITZ, das ebenfalls fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat umfasst.

Verhandlungen mit Apothekerkammer

Auch über ein Gratis-PCR-Testangebot in den burgenländischen Apotheken gibt es Verhandlungen mit der Apothekerkammer, mit der eine endgültige Abstimmung allerdings erst nach Kundmachung der betreffenden Bundesverordnung stattfinden kann. Die teilnehmenden Apotheken werden dann unter burgenland.at bekanntgegeben.

Ausnahmeregelung für Gesundheitspersonal

Die COVID-19-Schutzmaßnahmenbegleitverordnung des Landeshauptmannes, die das Testregime in bettenführenden Krankenanstalten sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen regelt, wird bis 30. April 2022 verlängert. Bestimmte Personengruppen, wie Mitarbeiter sowie Patienten, Bewohner bzw. Klienten von Krankenanstalten, Pflege- und Sozialeinrichtungen, Rettungsdienste, Hauskrankenpflege etc. haben Anspruch auf eine unbegrenzte Anzahl an Gratis-PCR- und Antigen-Tests.

Neue BITZ-Standorte und Testzeiten

Mit diesem Konzept solle für die Bevölkerung Planungssicherheit geschaffen werden, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die bisherigen BITZ-Standorte werden von den Eigentümern für andere Zwecke benötigt. Deshalb ziehen die BITZ an neue Standorte um.

Testzeiten (Antigen- und PCR-Tests):

Montag bis Freitag, 07.00-19.00 Uhr

Samstag und Sonntag, 08.00-18.30 Uhr

Neue Standorte