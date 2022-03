Kultur

Countdown für Haydn-Jahr 2032 gestartet

Joseph Haydn würde zwar erst in zehn Jahren 300 Jahre alt werden, doch der Countdown läuft für dieses Jubiläum ist läuft seit Mittwoch: Das Land will die nächsten zehn Jahre nutzen, um den Komponisten, sein Leben und Werk verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken.