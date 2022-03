Puchner mit Kunstpreis ausgezeichnet

Puchner lebt und arbeitet in Oberschützen (Bezirk Oberwart). Der Österreichische Kunstpreis wird etablierten Kunstschaffenden für ihr international anerkanntes Gesamtwerk zuerkannt und ist mit 15.000 Euro dotiert.

Die fünfköpfige Fachjury schreibt in ihrer Begründung für die Auszeichnung Puchners: „Seine ‚Materialbücher‘ sind kunstvolle Wunderkammern voller Eindrücke und Geschichten, die dazu anregen, die eigenen Wunderwelten und sich selbst in ihnen zu entdecken … Willy Puchner beweist, dass Bilderbücher Kunstwerke sein können und dass sich Kinderbücher nicht an ein Alter, sondern an das Kind im Menschen richten.“