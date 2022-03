Lehrlinge dringend gesucht

In der Polytechnischen Schule Stegersbach fand das Lehrlingscasting für die Bezirke Güssing und Jennersdorf statt. 30 Firmen aus der Region waren vertreten und sie haben eines gemeinsam: Alle suchen Lehrlinge. Es sei sehr schwierig, Lehrlinge zu finden, sagte zum Beispiel Wolfgang Klucsarits von der Firma Haustechnik Güssing, die sechs Lehrlinge ausbilden will.

WK: Facharbeitermangel bekämpfen

Das Interesse vonseiten der Schülerinnen und Schüler an einer Lehre scheint jedenfalls vorhanden zu sein. Rund 150 Jugendliche nahmen in Stegersbach am Casting teil. Die Wirtschaftskammer möchte mit dem Lehrlingscasting den akuten Facharbeitermangel bekämpfen, sagte der Obmann der Regionalstelle Jennersdorf, Josef Kropf. Man habe in Güssing und im Bezirk Jennersdorf 70 offene Lehrstellen. Zusätzlich zum Casting gebe es auch noch die WK-Internetseite „was-tun.at“ für Lehrlinge und Lehrstellen-Suchende.

Unterstützt wird das Lehrlingscasting auch von den Polytechnischen Schulen. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft funktioniere in diesem Bereich ausgezeichnet, sagte der Direktor der Polytechnischen Schule Stegersbach, Erich Proszer.