Soziales

„Neustart“ bewahrt Täter oft vor Rückfall

Der Verein „Neustart“ arbeitet in der Bewährungshilfe ebenso wie in der Gewaltprävention und im Tatausgleich. Nun wurde analysiert, inwieweit ein außergerichtlicher Tatausgleich in Gewaltfällen den Opfern hilft und die Täter vor einem Rückfall bewahrt.