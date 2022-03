Miriam Ziegler: Interview nach Karriereende

Am Ende ihrer langen und erfolgreichen Karriere belegte Ziegler mit ihrem Partner den siebten Platz bei der WM. Doch aus Sicht der Stooberin hätte es sportlich noch besser laufen können. „Gerade in der Kür haben wir viele Punkte liegen lassen, aber es war ein rundum schönes Event und ein versöhnlicher Abschluss“, so Ziegler im Interview mit ORF Burgenland-Sportreporter Christopher Ivanschitz.

ORF

Persönliches Highlight: EM in Graz

Ziegler und Kiefer waren seit 2013 gemeinsam unterwegs. Sie waren bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen. Ihr persönliches Highlight sei die Europameisterschaft in Graz gewesen, so Ziegler: „Das war so etwas Einzigartiges, was wir davor und danach nie mehr erlebt haben vor heimischem Publikum zu laufen, ich bin super dankbar für die schöne Zeit.“

Endgültiger Rücktritt

Der Rücktritt als aktive Sportlerin ist für Ziegler endgültig, sich ein „Hintertürchen“ offen zu halten, kann sie sich nicht vorstellen. „Ich merke einfach, dass ich ein Alter erreicht habe, wo man so viel härter arbeiten muss. Wir entwickeln uns kaum mehr weiter. Wettkämpfe zu laufen – dieser Stress, da kann ich mich nicht mehr so so durchquälen. Und ich glaube, es war genau der richtige Moment, das jetzt zu beenden“, sagt Ziegler im Interview.

Sport wird weiter Rolle spielen

Der Sport wird im Leben der 28-Jährigen auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen, verrät sie: „Ich bin gerade noch dabei zu konkretisieren, in welcher Form das sein wird. Ich würde sehr gerne am Ende irgendeinen Mix auf die Beine stellen, entweder unterrichten oder choreografieren oder für den österreichischen Eiskunstlauf-Verband tätig sein und sozusagen die nächste Generation im Hintergrund unterstützen.“