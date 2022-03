Corona-Teststrategie ab 1. April

Aufgrund der geänderten Bundesvorgaben in Bezug auf die Teststrategie müssen die sechs Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) mit Ende März geschlossen werden, heißt es vom Krisenstab Corona. Der letzte Testtag ist der 31. März. Antigentests kann man ab dann nur noch in den Apotheken machen, PCR-Tests wird es dort aber keine mehr geben.

Ab 1. April erhält jeder Burgenländer nach Registrierung in der Gurgeltest-App pro Person und Monat fünf Gratis-PCR-Tests über die bisherigen Abhol-und Ausgabestellen (Spar, Apotheken).

„Testen mit Symptomen wird weiter so funktionieren, wie bisher. Das heißt, wenn ich mich krank fühle, rufe ich 1450 an, dann wird ein PCR-Test behördlich angemeldet“, so die Abteilungsleiterin des Landes für Soziales und Gesundheit Nicole Bartl. Man arbeite aber an einer Lösung für ältere Menschen, die keine Möglichkeit haben, die Tests mit dem Handy durchzuführen, so der Krisenstab.

Freitesten

Wo man sich ab dem 1. April freitesten kann ist derzeit noch in Absprache. Das Land sei noch in genauerer Abklärung. "Aber wir gehen davon aus, dass weiterhin über ‚Gurgeln daheim‘ und die Apotheken eine Freitestung möglich sein wird.

Kosten noch ungewiss

Nach wie vor offen ist aber, was ein zusätzlicher Test kosten wird, wenn bereits fünf Antigen- oder fünf PCR- Tests aufgebraucht sind. Impfungen gibt es ab 1. April bis auf weiteres nur noch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.