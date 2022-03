„Bewusst gesund“

Zahl der Allergiker steigt

Bei der letzten großen Gesundheitsbefragung in Österreich gaben rund zwei Millionen Menschen an, unter Allergien zu leiden. Es dürften aber weit mehr die Veranlagung dazu haben. Der ORF widmet dem Thema „Allergien“ in vielen Sendungen eine Schwerpunktwoche.