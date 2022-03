Das Kleinflugzeug musste am Sonntagnachmittag auf einer Wiese zwischen Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) und Purbach (Bezirk Neusiedl am See) notlanden. Der 51-jährige Pilot war in Hainburg an der Donau gestartet und sah sich wenig später mit einem Notsignal konfrontiert.

Der Tiroler blieb unverletzt, auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit.