Politik

Volksbefragung Güssing: Antrag eingebracht

In der Diskussion um die geplante Photovoltaik-Anlage in Güssing hat die ÖVP Güssing am Freitag einen Antrag auf eine Volksbefragung gegen die Photovoltaik-Anlagebei bei der Stadtgemeinde eingebracht. Derzeit ist aber noch offen ob die Befragung stattfinden wird.