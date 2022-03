1.293 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

Ein 91-jähriger und ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 132 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 14 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 13.237. Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.877 Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 182.057 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.