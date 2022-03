Biodiesel aus Sojabohnen

Laut Gesetz müssen laut Klimaministerium zumindest 6,3 Prozent der fossilen Dieselkraftstoffe durch erneuerbare Energie ersetzt werden. In der BAG Ölmühle in Güssing werden jährlich 90.000 Tonnen gentechnikfreie Sojabohnen verarbeitet. Die Sojabohnen kommen hauptsächlich aus der Region beziehungsweise aus den angrenzenden Nachbarländern. Hergestellt werden Schrot für Futtermittel und Sojaöl. 80 Prozent dieses Öls werden zur Erzeugung von Biodiesel nach Wien weiterverkauft.

Sojabohne für Ölproduktion sehr geeignet

Die Sojabohne sei für die Ölproduktion sehr geeignet, so Ölmühlen-Geschäftsführer Josef Willim. „Ein sehr großer Vorteil ist, dass die Sojabohne keinen Stickstoffdünger benötigt – im Gegensatz zu anderen Pflanzen, wie Raps, Mais und Weizen, die Stickstoffdünger benötigen. Und Stickstoffdünger braucht sehr viel Erdgas bei der Produktion“.

Seit dem Ukraine-Konflikt ist Erdgas sehr teuer geworden, damit steigen auch die Preise für das Sojaöl an. „Die Pflanzenöl-Preise sind sehr stark angestiegen, auch natürlich die Dieselpreise. Folglich ist auch der Preis für unser Öl angestiegen und die Biodiesel-Produzenten sind bereit, hohe Preise für Pflanzenöl, also auch für unser Sojaöl zu bezahlen“, so Willim.

ORF

Willim: Mit Biodiesel unabhängiger werden

Willim ist der Meinung, dass Biodiesel einen Beitrag dazu leisten kann, aus der Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas hinaus zu kommen. Er plädiert dafür, dass man Verbrennungsmotoren nicht per se verteufeln sollte – es komme nur darauf an was man verbrennt. „Es dient einfach dazu, einen kleinen Beitrag zu leisten, nämlich in der Übergangsphase, bis man umweltfreundlichere Antriebssysteme hat. Jetzt ist sehr stark Elektromobilität gefragt. Nur wir wissen natürlich auch, dass der Strom auch nicht unendlich aus der Steckdose kommt. Daher ist es wichtig, in einer Übergangsphase auch weiterhin Verbrennungsmotoren zuzulassen, die aber mit erneuerbaren Kraftstoffen, zum Beispiel Biodiesel, betrieben werden.“

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Infrastruktur für Dieseltreibstoff – also Tankstellen – bereits vorhanden sei, man müsse nur die Beimischung von Biodiesel schrittweise erhöhen, so Willim. Doch den kompletten Bedarf zu decken, wird nicht möglich sein, sagte der Experte, da die Flächen dafür nicht ausreichend sind.