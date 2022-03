Mutmaßlicher syrischer Terrorkämpfer vor Gericht

Der Angeklagte hat sich 2015 in Syrien der Terrorvereinigung „Jaish al-Sunna“ angeschlossen, die dann wieder zu islamistischen Verbänden gehört hat. Von der EU und der UNO wird sie als Terrororganisationen eingestuft.

Angeklagter sieht sich als Mitglied einer „Befreiungsarmee“

Der 26-Jährige hingegen sieht sich als Mitglied einer „Befreiungsarmee“, wie er vor Gericht sagte. Einen radikal-islamistischen Staat zu errichten, sei nicht das Ziel gewesen. Die Anklage wirft ihm das Verbrechen der terroristischen Vereinigung und in diesem Zusammenhang zumindest versuchten Mord vor.

„Zum Mordversuch bekennt er sich nicht schuldig. Dafür gibt es auch keinerlei objektive Beweise. Er hat den Fehler gemacht, auf einem Foto zu posieren, bei einem getöteten Soldaten, den hat aber nicht er getötet, er hat sich sozusagen lediglich wichtig gemacht. Er sieht das aus heutiger Perspektive, sieben Jahre später, ganz anders und bedauert das“, so sein Verteidiger Franz Pechmann.

Angeklagter wollte Stadt Idlib von Assad-Regime „befreien“

Während des Prozesses erzählte der Angeklagte, es sei ihm darum gegangen, die Stadt Idlib vom Assad-Regime zu befreien. Getötet wurden sein Vater und sein Schwager. Dass er auf einem Foto mit dem Fuß auf einem toten syrischen Soldaten posiert – einen Finger gestreckt, mit der Bedeutung „Es gibt nur einen Gott, Allah“ – bezeichnet er auch selbst bei seiner Aussage vor der Richterin als Pose, um sich wichtig zu machen. Er habe nie jemanden getötet und nicht geschossen. Die Richterin verwies darauf, dass es in Idlib Gräueltaten an christlichen Familien gegeben hat.

Asylantrag des 26-Jährige in Österreich abgelehnt

Der 26-Jährige kam im August 2020 als Asylwerber nach Österreich und war in Güssing untergebracht. Der Verfassungsschutz ermittelte gegen ihn, und wertete beispielsweise Handydaten aus. Der Asylantrag des Syrers in Österreich wurde abgelehnt. Er wurde mit einem gefälschten Ausweis im Jänner in Deutschland verhaftet, seither ist er in Untersuchungshaft. Der Geschworenen-Prozess dauert noch an, am Nachmittag soll es ein Urteil geben.