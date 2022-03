Politik

Diskussion um Pläne für Flüchtlingsquartier

Das Innenministerium hat offenbar das Containerdorf beim Truppenübungsplatz in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) als mögliche Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine überprüft. Sowohl die Gemeinde als auch das Land üben scharfe Kritik daran, weil sie angeblich nicht informiert wurden.