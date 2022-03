So viele Spitalspatienten wie noch nie

135 isolierte Covid19-Patientinnen und Patienten wurden am Dienstag in den burgenländischen Spitälern gemeldet – so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn vor etwas mehr als zwei Jahren. Auf den CoV-Intensivstationen des Landes blieb die Lage unterdessen weitgehend unverändert. 13 Patientinnen und Patienten befanden sich am Dienstag in intensivmedizinischer Behandlung.

1.184 neue Fälle am Dienstag

Laut dem Koordinationsstab des Landes gab es am Dienstag im Burgenland 1.184 neue Coronavirusfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb mit einem Wert von 3.833 Fällen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter sehr hoch. Am höchsten war dieser Wert im Bezirk Jennersdorf mit knapp 4.720. Am Dienstag waren burgenlandweit 13.320 Personen aktiv infiziert, um knapp 600 Menschen weniger als am Vortag.