Raiding: Die „Vier Jahreszeiten“ mal anders

Die „Vier Jahreszeiten“ sind wohl Vivaldis berühmtestes Meisterwerk und stammen aus dem Jahr 1725. In Raiding ist das barocke Werk am Wochenende mit Jazz-Arrangements von Musiker Gerald Preinfalk verschmolzen. Die Neuinterpretation wurde abwechselnd mit Klarinette, Streichern und Schlagzeug gespielt. „Es ist jedes Mal ein Seelenbad mit diesen Musikern zu spielen. Es ist leider nur viel zu selten, und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf und dieses Publikum ist wirklich großartig“, so Gerald Preinfalk.

Neuinterpretation bekannter Melodien

Bei den Jazz-Arrangements ist mehr erlaubt als sonst, sagte Klarinettist Stefan Neubauer. „Normalerweise braucht man als Klarinettist sowas nicht spielen, weil das gehört der Geige. In diesem Fall war es aber eine Crossover-Geschichte und es macht Spaß solche bekannten Melodien spielen zu dürfen“, so Neubauer.

ORF

Musikalische Grenzen ausloten

Mit dem neuen Barock-Jazz Zyklus wollen die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz musikalische Grenzen ausloten und neue Wege definieren. In der Musik gebe es so viel zu entdecken und Jazz sei einfach eine unerschöpfliche Quelle von Lebensfreude und Improvisationslust, so Eduard Kutrowatz. „Und mit Gerald Preinfalk ist das natürlich ein gelungener Start“, so Kutrowatz.

„Wenn man selber Klarinette studiert hat, dann erinnert man sich zurück, was aus so einer Wurzn, wie sie auch heißt, alles herausrauskommen kann – es ist faszinierend, brilliant, umwerfend“, so Johannes Kutrowatz. Auch für das Publikum dürfte der Stilmix ein gelungenes Erlebnis gewesen sein.