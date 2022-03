Bankräuber von Rohrbach gefasst

Die Polizei wertete die Bilder der Überwachungskamera in der Bank aus und konnte anhand dessen feststellen, dass der Täter bei dem Überfall relativ aufwändige Kleidung trug, heißt es in der Festnahmeanordnung. Die Ermittler fanden heraus, wo der Mann die Kleidungsstücke am Morgen des Überfalls kaufte und dass er mit der Bankomatkarte bezahlte. Anhand der Bankdaten konnte der Kontoinhaber ausgeforscht werden.

41.000 Euro erbeutet

Außerdem telefonierte der Mann in der Umgebung des Tatortes und war somit beim Sendemasten eingeloggt. Die Bank- und die Telefondaten wurden miteinander verglichen – und der Mann schließlich verhaftet und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Mann erbeutete bei dem Überfall in Rohrbach und bei einem weiteren in Bockfließ (Bez. Gänserndorf) insgesamt 41.000 Euro erbeutet. Der Festgenommene ist umfassend geständig, mittlerweile wurde Untersuchungshaft verhängt, gab die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bekannt.