1.315 Neuinfektionen, ein Todesfall

Laut dem Koordinationsstab des Landes waren am Montag 13.917 Burgenländerinnen und Burgenländer aktiv mit dem Coronavirus infiziert, um 291 Personen weniger als am Sonntag. 12.556 Personen stehen unter behördlich angeordneter Quarantäne – das dürfte wohl mit burgenländischen Zweitwohnsitzen zusammenhängen, deren Fälle zwar im Burgenland verzeichnet werden; die Quarantäne verbringen sie aber in einem anderen Bundesland.

127 Patienten auf den Isolationsstationen

In den heimischen Spitälern mussten am Montag insgesamt 127 Covid19-Patientinnen und Patienten versorgt werden. Davon befanden sich 13 in intensivmedizinischer Behandlung. Das Burgenland hatte am Montag einen weiteren Todesfall zu beklagen. Ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.