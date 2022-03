Einlagensicherung getäuscht: Familie vor Gericht

Der Prozess ist im Februar kurzfristig verschoben worden, weil die Richterin erkrankt war – mehr dazu in Einlagensicherung getäuscht: Prozess vertagt. Nach Malversationen mutmaßlich durch Bankchef Martin Pucher und der Commerzialbankpleite im Juli 2020 hat die Einlagensicherung – wie vorgeschrieben – maximal 100.000 Euro pro Person an geschädigte Bankkunden ausbezahlt. Viele Kunden hatten aber mehr verloren.

Sparbücher an Verwandte und Bekannte weitergegeben

So auch eine Familie, die sich am Montag im Landesgericht Eisenstadt verantworten muss, weil sie die Einlagensicherung getäuscht haben soll. Das Ehepaar und der Sohn sollen ihre zahlreichen Sparbücher an Verwandte und Bekannte weitergegeben haben. Damit diese sie bei der Einlagensicherung vorlegen und Geld zurückholen konnten. Rund 350.000 Euro wurden ausbezahlt. Durch einen Hinweisgeber soll das Ganze aufgeflogen sein.

Die Anklage lautet auf schweren Betrug. Auch die Bekannten und Verwandten sind angeklagt. Eine Person sei geständig, heißt es vor dem Prozess. Im Vorjahr hat es Ende Mai wegen des gleichen Vorgehens einen Prozess gegen ein Pensionistenpaar wegen schweren Betruges gegeben. Dieser hat mit einer Diversion und Geldbußen geendet – mehr dazu in Prozess: Burgenländer wollten Einlagensicherung täuschen und Einlagensicherung getäuscht: Diversion.