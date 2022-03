1.425 Neuinfektionen und ein Todesfall

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 127 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich 13 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 14.208. Insgesamt 13.010 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, das sind um 263 weniger als noch am Samstag. Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.836 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten.