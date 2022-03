Pfarrgemeinderatswahlen finden statt

Gewählt wird in 171 der 172 Pfarrgemeinden des Burgenlandes. Prinzipiell gibt es am Sonntag im Burgenland rund 184.000 Wahlberechtigte – Katholikinnen und Katholiken, die 14 Jahre und älter sind. 2017 hat sich fast ein Drittel der Wahlberechtigten beteiligt – mehr dazu in Pfarrgemeinderatswahlen: 184.000 dürfen wählen.