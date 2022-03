Planquadrat: Auto ohne Kennzeichen unterwegs

Es wurden 328 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und 201 sonstige verwaltungspolizeiliche Anzeigen verhängt. Weiters wurden laut der Bilanz vom Samstag 195 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Das Hauptaugenmerk bei dem Planquadrat lag der Polizei zufolge auf drei Bereichen: Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen bzw. des Telefonierens mit Freisprecheinrichtung sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen.

170 km/h statt 100 km/h

Bei Tempomessungen auf der B 57 im Gemeindegebiet von St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) wurde ein Fahrzeuglenker mit 170 statt der erlaubten 100 km/h ertappt. Es erging eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft. Auf der B 50 zwischen Piringsdorf und Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) wurde in einem kurvenreichen Streckenabschnitt ein Lenker angehalten, der mit durchschnittlich 160 statt der erlaubten 100 sowie mit einer Höchstgeschwindigkeit von 172 km/h unterwegs war. Es wurde ebenfalls Anzeige erstattet.

Pkw ohne Kennzeichen

Im Unterwart (Bezirk Oberwart) wurde auf der L 382 ein Pkw ohne Kennzeichentafeln gestoppt. Für das Auto besteht laut Polizei keine aufrechte Zulassung. Kennzeichen und Zulassungsschein sind aufgrund eines Bescheides der Bezirkshauptmannschaft Güssing eingezogen worden.